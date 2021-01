Kultuuriuudised on meil ikka viimases järjekorras. Olgu, sport on veel peale seda, aga erisaadete mahu poolest jääb kultuur spordile kindlalt alla. Kultuuri sees aga on kunst kardetavasti omakorda viimaste hulgas – sest ees on muusika, film ja teater. Isegi koorilaul ja rahvatants on eespool. Samas on kunst meie sõnatu saatja paljudes ühiskondlikes hoonetes ja kodudeski. Üks hea pilt võib anda päevaks esimese annuse energiat või stressirohke päeva järel maandada pingeid.