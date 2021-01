Sa kirjutasid käsikirja minu lihtsale filmile Debora Vaarandist «Kodutee» (1988), mis siiani armas vaadata. Meie koostöö Raadios luule keskööprogrammide tegemisel algas pisikese pahandusega, kui helirežissöör Einar Kraut loobus Lydia Koidulale pühendatud luuletuste saatest ja ma pusisin ise lõpuni. Põhjus: Heino Mandrile ei olevat soliidne Doris Karevaga koos esineda! Küsisin seda otse Eino Mandrilt ja vastuseks sain südamliku naeruturtsatuse ja raudse «Kindlasti mitte!».

Loole Koidulale pühendatud luuletustest andis just Dorise helklev ja sillerdav lugemisstiil kõrvuti kreutzwaldliku küpse Mandri häälega minu silmis ärkamisaegset võlu. Sinna fonoteeki oli aegade jooksul kogunenud oma pooltosinat KÖP-i, nagu Sa tavatsesid öelda. Kui kurtsin Sulle mõned aastad tagasi nende haihtumisest Raadio fonoteegist, jäid rusutult vait ja huulte kokkusurumisest järeldasin, et probleem on Sinu jaoks minu omast suurem.

Kelle nõusolek oli vajalik nende südamelähedaste luulelugemiste Eesti Raadio arhiivist kaotamisega – ei tea. Võib-olla oli tegemist sarnaselt ETV kõikvõimsa arhiivikomisjoniga, mida režissöör Jüri Tallinn nimetas kustutuskomisjoniks, kui oli avastanud, et kadunud olid ka meie koostöös salvestatud slaidiprogrammid luulega videolindi väikestele rullidele, et ei võetaks taaskasutuseks ümbersalvestamisele. Need mured on otsapidi nõukogude ajas ja tunduvad tänastele pragmaatikutele naeruväärsetena! Mingi televurle kadunud lood Eesti Raadio arhiivis – keskendugem sellele, mis on teistelt alles ja seda on oi kui palju! Nagu ka ETV pildiarhiivis.

Sest ega me täpselt teagi ja keda see enam huvitabki, mis täpselt põles ära Eesti Televisiooni kõige suuremas tragöödias Raku filmihoidla põlengus aastal 1976. Sellest ajast on osa ETV ajaloost kirjas ainult kunagises «Televisioonilehes». Heasüdamlik tehnilise kontrolli meister Jüri Roosmann näitas kõigile soovijaile põlenud sisuga tahmunud, hävingu järele kirbelt lõhnavaid filmikarpe! Tragöödia käivitasid osade filmirullide tuleohtlikkus ja sellega kaasnev võimalus poisikestele teha suitsupomme (kaks neist maksid selle lõbu eest eluga!) ja nõukogude korralagedus. Ja ülemuste suutmatus mõista, MIS kultuurivarad seal isegi poisikestele ligipääsetavas filmihoidlas peitusid.

1966. aastal sai ETV 16mm filmilaboriga võimekuse omas majas filmi ilmutada – eks neidki pidi kusagil hoidma. Tuhanded plahvatava sisuga filmikarbid. Kus on uuriva ajakirjanduse võimekus vaadata ETV ajalukku oma nina ette? Nüüd olen minagi olukorras, nagu ETV ajaloo kirjutaja, kes peab näpuga järge ajama TV saatekavades, et saada aimu, mis üldse ja millal eetris käis. Ja mina Raadio saatekavades, et teada saada, mis jäid KÖP-ide pealkirjadeks ja millal eetris olid.

Mari Tarand 1974. aastal. FOTO: Vallo Kepp