Tõnu Kõrvits, «You are Light and Morning»

Helilooja Tõnu Kõrvits on loonud 20. sajandi itaalia kirjaniku Cesare Pavese luule põhjal muljetavaldava 60-minutilise teose koorile ja orkestrile. Suurvorm pealkirjaga «Sei la luce e il mattino» / «Sina oled valgus ja hommik» kõlas publiku ees esmakordselt 2019. aastal Tallinnas. Teose teksti on tõlkinud Doris Kareva.

Inglise helilooja Edward Elgari (1857–1934) viiulikontsert h-moll pärineb 1910. aastast. Kontsert on kirjutatud Fritz Kreislerile, kes selle helilooja dirigeerimisel samal aastal Londonis ka ette kandis. Teos sai kohe väga menukaks. Viiulikontsert kestab ligi 45 minutit ja on esituslikult väga nõudlik. Albumi lõpetavad rootsi helilooja Wilhelm Stenhammari «Kaks sentimentaalset romanssi». Stenhammar oli Elgari põhjamaine kaasaegne ning tema teos on loodud samuti 1910. aastal. Teos laseb kuulajatel nautida Triin Ruubeli külluslikku vibraatot ning sügavat tooni.

Album toob ilmekalt esile helilooja mõtte, et ka ainult kolme või nelja instrumendiga saab luua tõeliselt rikkaliku ja laia helipaleti. Võimsa helimaastikuga opereerimiseks pole tingimata vaja orkestrit. Erkki-Sven Tüür ütleb selle salvestuse kohta: «Manfred Eicher oli aastaid tahtnud minu kammermuusikateostele keskendunud albumit salvestada, kuid alles pärast teose «Lichtturme» komponeerimist tundsin, et nüüd on meil komplekt koos. See kammermuusikakogu on minu jaoks väga oluline.»