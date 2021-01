Eesti muusikaauhindade nominendid on selgunud

Enim nominatsioone on nublul, kes kandideerib auhinnale nii aasta hip-hop/rap/R’n’B artisti, aasta debüütalbumi, aasta meesartisti, aasta muusikavideo kui ka aasta albumi kategoorias. Lisaks on nublu nomineeritud kahe looga ka aasta parima laulu tiitlile. Nii ansambel Miljardid, Trad.Attack! kui ka Lexsoul Dancemachine on nomineeritud neljas kategoorias.

«Võib öelda, et vaatamata kõigele on muusika-aasta olnud uskumatult tegus. See näitab elujõulisust ning eelkõige paindlikkust ja leidlikkust meie muusikamaastikul. Tunnen rõõmu selle üle, et varemgi kaalumisel olnud autorilaulu kategooria on lõpuks realiseerunud ja nagu näha sõelale jäänud kandidaatidest, toob see esile loojakeskset, naturaalse ja ajatu kõlaga stiili, mis on meile nii omane,» kommenteeris žüriiliige Maian Kärmas.