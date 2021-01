Rakvere teatris esietendub laupäeval Ray Cooney komöödia

«Rakvere teatriga töötasime sellisel viisil nagu olen koostööd endale alati ette kujutanud. See pakub kunstnikule võimalust enda ressursse maksimaalselt kasutada ning toob töörõõmu,» räägib kunstnik Yana Khanikova, kellele see on teistkordne töö Rakvere teatris, kuid esimene suurel laval. «Selle lavastuse üheks omapäraks on, et tegevus toimub paralleelselt kahes erinevas korteris. Pani mõtlema, kuidas seda lavakujunduses näidata. Nüüd on publiku kord, tuginedes lavastaja, näitlejate ja kunstniku tööle, enda fantaasiat nendel ümberlülitumistel rakendada,» kirjeldab ta lavastusprotsessis läbitud väljakutseid.