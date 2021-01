Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut ütles, et kogumiku esseed olid Eesti digikultuuri aasta jooksul igalaupäevased oodatud palad. «Need avavad digikultuuri eri tahke, hetkeseisu Eestis 2020. aastal, suuri küsimusi ja julgeid ideid tulevikuteedeks. Kokkuvõtvas manifestis arvavad autorid, et kultuuri- ja digiriigil Eestil on vaja digikultuuri arengukava. Siinses raamatus on arengukava sisu juba suuresti olemas, hakka aga tegema,» lisas ta.