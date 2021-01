Annely Peebo naaseb ooperilavale Vanemuise «Carmeni» nimiosas

22. jaanuaril ja 6. veebruaril astub Carmeni rollis lavale Dara Savinova Rootsi Kuninglikust ooperist. Eestis sündinud Savinova on lõpetanud Salzburgi Mozarteumi ülikooli ning on laulnud peaosi Viini teatris Theater an der Wien, Detmoldi ooperis Saksamaal, Zürichi ooperis Šveitsis, Rootsi Kuninglikus ooperis, Versailles’ Kuninglikus ooperis ja mujal.