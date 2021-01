«Olen hingelt tänavafotograaf, elujäädvustaja, kes – püüdes osaleda märkamatult vaatlejana kirevas ja kordumatus tänavateatris – otsib hetki, mis väljendaks minu suhet ümbritsevaga. Ammune unistus oli külastada Pariisi, suurlinna, millest olin näinud palju suurepäraseid jäädvustusi fotokunstiklassikutelt. Hinges oli soov tunnetada metropoli argirütmi, nautida hetkekski seal valitsevat atmosfääri. Pärast Eesti taasiseseisvumist sattusin Pariisi kahel järjestikusel aastal detsembrikuistel tööreisidel ning töövälisel ajal tutvusin linnaga seal sihitult ringi uidates, jäädvustades kõike, mis meeli erutas. Nii arhitektuuri kui inimesi tänaval, argisituatsioone ja kõige tavalisemaid asju. Kuigi olen ka hiljem Pariisis viibinud, mõjub toona jäädvustatu erilisena – need olid esmaemotsioonid, see oli sõõm vabadusest, mulle võõrast ja lõputuna tunduvast keskkonnast.

Lugedes hiljuti Tõnu Õnnepalu raamatut «Pariis», kus autor kirjeldab muutusi, mis selles linnas 25 aasta jooksul on toimunud, meenusid mulle kaadrid, mida seal umbes samal ajal jäädvustasin. Tundsin, et fotod olid jäänud teenimatult karpidesse riiulile tolmuma. Toona vaid ainueksemplaridena kopeeritud ligi 400 fotot on praeguseks osake lähiajaloost. Idee koostada nüüd, 2020. aastal retrospektiiv Pariisist sobis hästi täiendama näitusesarja «Tagasivaade», mida olen viimastel aastatel korraldanud. Enda rõõmuks avastasin näituse komplekteerimisel, et pildipakis praktiliselt puudusid lavastatud ülesvõtted! Neist anonüümsetest argistest kildudest sai kokku kirju fragmentaarium Pariisi paikadest, kuhu lühikese aja jooksul jõudsin. Ma ei tee siin suuri üldistusi ei Pariisist ega prantslastest, pigem pakun näitusega äratundmisrõõmu ja võimalusi märgata aastatega toimunud muutusi, aga ka sedagi, et turistimagnetite kõrval võib leida palju põnevat.»