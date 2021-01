«Valitsenud viiruse leviku tõttu oli Meremuuseum sarnaselt teistele Harjumaal ja Ida-Virumaal asuvatele muuseumitele sunnitud olema suletud 28. detsembrist 17. jaanuarini. Eelmisel aastal külastas Lennusadamat ja Paksu Margareetat sel perioodil 31 592 inimest, kellest enamiku moodustas Vene turist. Sel aastal oli see külastusarv siis null, samuti olid suletud muuseumipood ja kohvik ning meie klientidel tuli tühistada asutuste sündmused,» rääkis Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

Sellele vaatamata kavandatakse käesoleva aasta näitused teostada planeeritud mahus. «Meie külastajatel on oodata kahte meresõjandusse süüvivat näitust. Lisaks käimasolevale «Tundmatu ookean. Läänemeri maailmameres» näitusele avaneb märtsis väikeses näitusesaalis näitus kaptenmajor Bruno Linnebergist, mis esmakordselt tutvustab ka kodumaist luuremaailma 20. sajandi esimesel poolel. Näitusega kaasnev raamat on huvilistele saadaval juba varem. Augusti lõpus meenutame suurema väljapanekuga ohvriterohket tragöödiat Juminda poolsaare lähistel, millest tänavu möödub 80 aastat,» avaldas muuseumijuht Urmas Dresen.

Näitus «Tundmatu ookean» on Lennusadamas avatud 25. aprillini ja seda täiendav väljapanek «Läänemeri maailmameres» on avatud 18. juulini. Aasta lõpus üleeuroopalise digilahenduste konkursil Heritage in Motion peaauhinna võitnud Paksu Margareeta püsinäitust täiendab aprilli lõpuni Katrin Karu mereteemaliste maalide näitusmüük «Veetee».