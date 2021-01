Patricia Piccinini «Elusäde» Kai kunstikeskuses

Kai kunstikeskuse 2021. aasta näitusehooaja avab tuntud Austraalia kunstniku Patricia Piccinini esimene Eestis toimuv isikunäitus. Piccinini loob skulptuure hüpoteetilistest eluvormidest, mida oleks võimalik aretada erinevate liikide geneetilise ristamise teel.

Iga inimsuuruses teose puhul, mille valmimine võtab ligi aasta, on hüperrealistliku tulemuse saavutamiseks kasutatud silikooni ning inimeste juukseid ja karvu. Visuaalselt kummastavad, sürreaalsed teosed tekitavad vaatajas terve rea eetilisi küsimusi bio- ja geenitehnoloogia tulevikuarengute ja inimese vastutuse kohta teadustöös.

Majandust ja filosoofiat õppinud Piccinini jõudis kunsti juurde meditsiini- ja teadusmuuseumite eksponaate joonistades. Kunstniku loomingu keskmes on inimeste ja liikide vahelised suhted, seda nii perekonnas kogu eluringi vältel kui ka ökosüsteemis tervikuna. Ühtlasi inspireerivad Piccininit viljakusega seotud teemad kõige laiemalt – elu võimalikkus, empaatia ning liikide seotus üksteisega. Samaaegselt nii armsad kui ka grotesksed olendid näitusesaalis tuletavad meelde, kui geneetiliselt sarnased on inimesed teistele liikidele, kui palju me üksteisest sõltume ning et me kõik peame oma loodu eest vastutama.

Piccinini isikunäitusel «Elusäde» eksponeeritakse perioodil 2005–2019 valminud skulptuure ja uut videoteost «Ärkamine» (2020), mis on pühendatud kehale kui loovale organismile ning mis räägib taassünnist ja uuenemisest. Kunstnik Patricia Piccinini: «Mul on erakordselt hea meel näidata oma teoseid esimest korda Eestis ning teha koostööd kuraator Anna Mustoneni ja Kai toreda naistetiimiga. Tavaliselt pakub mulle väga palju rõõmu oma teostega koos rändamine ning kohtumine ja suhtlemine inimestega, kes minu töid on vaatama tulnud. Kahjuks ei ole reis Eestisse sel korral võimalik, kuid ootan suure põnevusega inimeste arvamusi ja loodan, et näitus pakub suurepäraseid elamusi ja hulganisti ainest aruteludeks.»

Patricia Piccinini sündis 1965. aastal Freetownis Sierra Leones Lääne-Aafrikas. 1972. aastal kolis Piccinini perekond Austraaliasse, kus kunstnik ka üles kasvas. Praegu elab ja töötab Piccinini Melbourne’is. Piccininil on bakalaureusekraad majanduse erialal Canberras asuvast Austraalia Riiklikust Ülikoolist ning bakalaureusekraad visuaalkunsti erialal Melbourne’is asuvast Victoria Kunstikolledžist, kus ta töötab professorina alates 2017. aastast. Patricia Piccinini näitus «Me oleme perekond» esindas Austraaliat 2003. aastal 50. Veneetsia biennaalil.