«Vajaduse korral kaitseb buldog kõiki. Ta on hästi arenenud huumorimeelega rahulik ja mõtlik loom. Kangekaelne, ent aristokraatlike maneeridega melanhoolik,» kirjutab Kadri Mälk näituse saatetekstis. «Arvestada tuleb sellega, et teda ei tohi sundida ja ta enne mõtleb, kui tegutseb.»

Kadri Mälk (1958) on rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti ehtekunstnik professioonilt, metafüüsik kutsumuselt. Eesti Kunstiakadeemia ehtekunsti eriala pikaaegse juhina on ta muutnud ja laiendanud märkimisväärselt ehtekunsti tähendust, suunanud ja kujundanud terve põlvkonna Eesti ehtekunsti olemust ning haaret. Mälgule omane esteetika on tume ja poeetiline, teemakäsitlustes on ta ühtaegu müstiline, romantiline ja teravmeelne.