Brit Kikase esimene isiknäitus esitab küsimusi lubatuse ja julguse kohta

«Corpora Prima» ehk esimesed kehad on kunstniku esimene isikunäitus. See on omamoodi uude maailma astumise või piiride kompimise käsitlus, kus graafik Brit Kikas töötab esimest korda ka teise kunstitehnika, analoogfotograafiaga. Kompositsioonina vaadeldavates töödes on korduvust, segadust, kodukootust ja midagi kergelt naiselikku.

Algne idee sündis 2019. aasta lõpus tehtud mustvalge fotolabori katsetustest ning kaasnenud aruteludest. Esile kerkisid küsimused lubatuse ja julguse kohta: mis on liiga palju, mis mitte, kus asub piir? Kas tegu on enesekindluse, rahulolu või ühiskonna, sealhulgas sotsiaalmeedia poolt määratud keeldude trotsimisega? Projekt mis algselt pidi olema vastuoluline ja paljastav, muutus töö käigus hoopis koduseks ja soojaks keskkonnaks, kus on hea olla vaba ja enesega rahulolev.

Brit Kikas: „Ei tea isegi, kas olen eneses kindel, kuid vaadata teisi ja aidata neil oma kestast välja tulla on omamoodi nauding. Imetlusest kerkib esile mõte, et pole midagi karta, saan olla sama julge. Eks igaühel on viis leida üles oma äraspidine metamorfoos.“

Galerii Positiiv kuraator ja galerist Kristel Schwede: „Mul on alati hea meel, kui saame galeriis tutvustada kunstnike loomingut, kes on jõudnud oma esimese isikunäituseni. Iga näituse valmimine on loominguline, emotsionaalne ja tehniliste väljakutsetega teekond, mille käigus arenevad nii kunstnik kui ka galerist. Väikeses õdusas Positiivi galeriis on turvaline jagada ka õrnemaid ja intiimsemaid lugusid. Brit Kikase mustvalgete fotode mänguline ja kehateadlik olemus mõjub värske tuulehoona. Kunstniku poolt fotolaboris suurendatud pildid on esitatud vineertahvlitel viisil, mis annab hästi edasi inimese minapildi ja elu visandlikku ning muutlikku iseloomu.“