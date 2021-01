ERMis on avatud näitus «Pritsunaised»

Eesti tuletõrje algusaegadel olid just naised need, kes kogusid tuletõrje tehnika ja toimimise tarvis kapitali. Aja möödudes hakkasid naised ka päästetöödel osalema – algselt pigem toetavates rollides, hiljem ka aktiivselt kustutus- ja päästetöödes kaasa lüües.

Näitusel on kaardistatud naiste ametikohtade muutused 20. sajandil, mis annab vaatajale üldisema konteksti erinevatest ajajärkudest ning ametitest. Eksponeeritud on ajaloolised fotod naiste tegevustest tuletõrjes, vormid ja tööriided erinevatest ajastustest ning videoteos komandodes toimuvast igapäevaelust.

Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu naistele, kes läbi ajaloo on tegelenud alaga, mida on eelkõige seostatud meeste ning maskuliinsusega. Tänapäevalgi töötab päästeametis tuletõrjujatena mitmeid naisi, kusjuures vabatahtliku tuletõrjujana on ametis ka Kristina Šmigun-Vähi.