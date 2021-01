Kaupo Kikkas: «Olen ammu soovinud töötada audiovisuaalse meediumi kõrval ka ruumilise materjaliga, pikaks sissejuhatuseks on olnud projekt «Treescape», kus töötan korraga vana puidu ja foto meediumiga. «Sfäär-20» on minu esimene skulptuur. Mulle tundus, et selles aastas on enneolematult palju asju, mida me oma ellu ei soovi, mistõttu sai selle kontseptsiooni osaks ka skulptuuri hävimine. Nii on vaatamiseks välja pandud jäädvustused video ja fotode näol.»