Mooste Elohelü kutsub muusikuid registreeruma

Festivali võistluskontserdi grand prix on 2000 eurot, mille saaja otsustab 5-liikmeline žürii ja oma auhinna annab välja festivali patroon Ingrid Rüütel. Lisaks ootab võistlejaid kohustusliku loo parima töötluse preemia 1000 eurot, noortepreemia ning jagatakse mitmeid hinnalisi eripreemiaid.

Kahe päeva jooksul on Mooste mõis täis muusikat ja erilist folgiõhkkonda. Mulluse festivali teemaks olid pulmad, seekord oleme elukaart pidi sammukese edasi liikunud ja tähelepanu keskpunktis on kõik, mis seondub lapsepõlve ja kasvamisega – unelaulud, karjuselaulud, laulumängud. Loomulikult toimub ka traditsiooniline öine matk elava tule valgel! Festivali peakülaliste hulgas on torupilli- ja löökpillimängijatest koosnev Läti folkrokk-ansambel Auli, kes paneb proovile Mooste Folgikoja paljunäinud seinad ja annab publikule esivanemate pärandist ja rokkmuusika energiast pakatava võimsa laenguga kontserdi.