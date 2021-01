Tänavune DocPoint toimub veebifestivalina

«Ootasime viimase hetkeni, et saaksime festivali korraldada hübriidvormis, ühtselt hingava publiku ja filmiloojate osaduses, kuid Eestis kultuuriüritustele ja sündmustele kehtivad piirangud seda siiski ei võimalda. Otsustasime, et segaste aegade kiuste saab festival toimuma ikkagi traditsioonilisel ajal. Kava on võrreldes varasemate aastatega kompaktsem ja lihtsamalt hoomatav, lisaks on festivali filmid nähtavad kõikjal üle Eesti turvaliselt koduste ekraanide vahendusel,» ütles Kaarel Kuurmaa, DocPoint Tallinna programmi koostaja. Kuurmaa sõnul teeb talle erilist heameelt see, et tänavuses tugevas programmis on rekordarv kodumaiste tõsielufilmide esilinastusi: «Oodata on filmielamusterohket veebruari algust,» kinnitas Kuurmaa.