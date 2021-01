AkzoNobel Kunstipreemia pälvis tänavu Jaan Elken

AkzoNobel Kunstipreemia on vanim erakapitalil väljaantav kunstipreemia Eestis, millega alustati juba 1995. aastal. Kunstipreemia lähtub ideest «Värv kui kunst». Akzo Nobel Baltics AS eesmärgiks on tunnustada kunsti avaliku ruumi loomuliku osana. Kunstipreemia tunnustab sealjuures ennekõike kunstnikku kui loovat mõtlejat ja ühiskonna rikastajat.

Akzo Nobel Baltics AS omab vanimat ja tähelepanuväärsemat ettevõttele kuuluvat kunstikollektsiooni Eestis, millele pandi alus 1990. aastal. Kunstikogu on eksponeeritud Tallinna administratiivhoones ja Rapla tootmiskompleksis.

Akzo Nobel Baltics AS on Kumu kunstimuuseumi ja Tallinna Kunstihoone pikaajaline toetaja. Eesti kunsti toetamine on tähtis osa Akzo Nobel Baltics AS identiteedist ning ajatu väärtus, mis ühendab kõiki töötajaid ning ettevõttega seotud inimesi.