ERKI Moeshow 2021 noorte disainerite kavandi konkurss on avatud

ERKI Moeshow on 20. sajandil alguse saanud eesti moe suursündmus, mis suunatud noortele moedisaineritele, moetudengitele ning moehuvilistele. Osalejatel on võimalus valla lasta oma sügavaimad loomingulised fantaasiad, lõhkuda piire ja tuua vaatajateni ainukordsed ja seninägematud lahendused. Tänavuse moeshow kavandeid on võimalik esitada kuni 8. märtsini, tähtajaga kell 18. Konkursile pääsemiseks vajalik reglement on leitav Eesti Kunstiakadeemia lehelt.