DocPointi avafilm on «Sea aasta»

Pärast maailmaesilinastust mainekal Toronto HotDocsi festivalil ja publikuauhinna võitmist Bogota filmifestivalil jõuab Eesti, Kolumbia ja Rootsi koostöös valminud kauaoodatud film «Üht kaotust igavesti kandsin» ekraanile ka Eestis. Film kõneleb eesti perekonnast, kelle elu pööratakse pea peale pärast seda, kui nende poeg jääb Kolumbia pealinnas Bogotas teadmata kadunuks ning tema õde sõidab kohapeale, et oma narkosõltuvuses vaevlevat venda üles otsida. Filmi režissöör on juba kaheksa aastat Eestis elav Kolumbia päritolu Carlos E. Lesmes.

Uue filmiga rõõmustab publikut Joosep Matjus, kellel on valminud portreefilm kirjanik Mehis Heinsaarest. Matjusel on õnnestunud väga täpselt tabada isikupärase kirjaniku maagilise realismi maailma ja ehedat rännakut Eesti looduse inspireerivatel maastikel. Film «Pingeväljade aednik» ühendab endas Joosep Matjuse kauni operaatoritöö, Mehis Heinsaare kirjanduslikult pulbitseva kuid tavapilgule salapärase maailmaga.

Kaastootmisfilmidest esilinastub Taani, Rootsi ja Eesti koostöös valminud vaimukas «Teel taevasse», mille režissöör on Carl Olsson. Tegu on musta huumori võtmes looga matusebüroo igapäevatööst ning paratamatutest jaburustest ja paradoksidest, mida selle vajaliku kuid süngeks peetud töö juures esineb.

Esilinastub ka Ukraina ja Eesti koostöös valminud «Sõda ja puuhobune», mille keskmes on Anatoli Ljutjuk, Tallinna vanalinnas Laboratooriumi tänaval asuva Ukraina kultuurikeskuse rajaja. Mees, kes on andnud mungavande teha iga päev kasvõi väike heategu, ei suuda Ukrainas lahvatanud sõja ees ükskõikseks jääda ning asub missioonile, et aidata rindejoonele ette jäänud inimesi ning koostada seal juhtunud imetegudest raamat.

DocPointil esilinastub ka Soomes elava eestlasest režissööri Tiina Madissoni tundlik filmilugu väikesest Nepaali külast, kus on tänaseni tavaks varateismelised neiud abielulepingusse sõlmida. Lapspruutide komme on küll ametlikult seadusega keelatud, aga traditsioonilise perekonna norme on raske murda. Filmi «Nepaali mõrsja» heli on salvestanud meie legendaarne helimees Mart-Kessel Otsa.