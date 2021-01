Videokollaaž «Sail Away» kõnetab unistustetööstust 90ndate muretuse kontekstis. Tekstuaalsete kihistuste abil taastoodab teos reisi- ja turismioperaatori Club Med reklaame, kelle tollane eskapistlik lööklause «vastumürk tsivilisatsioonile» näib tänase kriisi taustal pigem õõvastavalt, kui kutsuvalt. Olukorras, kus reisimise võimalikkus on lükkunud teadmata tulevikku, kutsub tänavakaraoke kaasa laulma hümni globalismile ja siirusele.

Ellen Vene installatiivse kunstipraktika keskmes on kaasaegne käsitöö, looduskultus ja poliitiliste alahoovuste tuvastamine visuaalkunstis. Tema looming paikneb kirjanduslike kujundite, popkultuuri ning muusikaproduktsiooni piiril. Lõpetanud installatsiooni- ja skulptuuri osakonna Eesti Kunstiakadeemias, jätkanud samas kaasaegse kunsti õppekaval ning täiendanud ennast Central Saint Martins kunsti ja disaini kolledžis. Õpib kaasaegse kunsti magistriõppekaval Viini rakenduskunsti ülikoolis. Valik näituseprojekte: grupinäitus «Igapäeva kleepekas» Galerii Mihhailis (2019), heliteos 8. NU Performance Festivalil (2020).

1. märtsi galerii on ajutine kunstiruum Tallinna vanalinnas, mida iseloomustab nomaadlikkus, protsessipõhisus, ajutisus, taktikalised meediapraktikad ning vastandlikud mõistepaarid era vs avalik ja pood vs näitus. Kahe kuu jooksul toimub kunstiruumis neli väljapanekut, mille vahele jäävatel perioodidel kuvatakse poepinna vaateaknal erinevate kunstnike loodud ekraanisäästjaid.