Algas filmifestivali DocPoint Tallinn piletimüük

Tänavusele virtuaalfestivalile DocPoint on võimalik pileteid osta nii Fienta kui Elisa Stage keskkonna kaudu. Piletite eelmüük algab 25. jaanuaril ja filme saab asuda vaatama alates 2. veebruari õhtust, mil esilinastub festivali avafilm, Raimo Jõeranna «Sea aasta».

Festivali rahvusvahelist programmi saab vaadata terve festivali vältel kuni 7. veebruari südaööni. Eesti dokumentaalfilmide esilinastuste puhul kehtib piletimüügis teine reegel. Eesti filmid esilinastuvad kuuel järjestikusel päeval ning avanevad Elisa Stage platvormil järjestikku igal õhtul kell 18.00. Kõikide kodumaiste filmide linastused on piiratud 250 vaatajaga, mis vastab tinglikult keskmisele kinosaalile. Alates esilinastuse hetkest on eesti filme võimalik festivali vältel näha senikaua kuni pileteid jätkub.

Nii rahvusvahelise kui ka kodumaise programmi puhul kehtib pilet filmi vaatamiseks 48 tunni vältel. Nagu varasemalt, on ka sel aastal võimalik Fienta vahendusel osta eelmüügist lisaks tavapiletile ka soodsama hinnaga seeriapiletit, mis tagab ligipääsu kuuele filmile. Esimest korda on võimalik soetada ka virtuaalfestivali pass, millega tõeline festivalisõber näeb ära kõik tänavuse festivali 28 filmi. Festivali tavapileti hind on 5 €, seeriapilet 25 € ja festivali pass 70 €.