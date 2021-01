Teadlikule tarbijale on kvaliteedi kõrval oluline veel keskkonnakaitse, ressursikasutus, töötajate töötingimused jne. Kas üks tootesilt suudab seda kõike edasi anda? Näituse töödes on saanud kokku käsitsi märgvilditud kihnu maalamba vill ja kaunilt disainitud tööstuslik bränditoode – ühelt poolt värvimata maatoonides nüansirikas karusevõitu villane taust, teisalt värviline silepindne perfektse nüüdisaegse tehnoloogilise töötlusega tarbeese.

Näitusel esitatud tööd on valminud Saaremaal kasvanud ürgtõugu lammaste villast ning teise ringi tekstiilesemetest, millel on suurelt välja toodud brändi nimi. Olemuslikult sarnane, kuid täiesti erinev unikaalloomingu ja masstoodangu protsess on olnud näituse Made in Saaremaa inspiratsiooniallikas.