«Sea aasta» jälgib sündmusi ühel vastuolusid täis aastal meie riigi lähiajaloos – aastal 2019, mil poliitika ajas inimesi tänavatele protestima, algasid noorte kliimastreigid, peeti suurt laulupidu ja esimest korda hakati tõsiselt rääkima põlevkivi kaevandamise lõpetamisest. Väga paljudele hakkas saama selgeks, et meie heaolul on hind.

Autor on loonud laiahaardelise visuaalse essee meie ees seisvatest uutest tõsistest väljakutsetest. Olles sada aastat tagasi võitnud vabadussõja ja laulnud end vabaks ka Nõukogude okupatsioonist, on meil nüüd tulnud asuda oma maad kaitsma kõige kavalama vaenlase, iseenda eest.

Filmi autor Raimo Jõerand on oma senises filmiloomingus käsitlenud Eesti ajaloo olulisi sündmusi: oma riigi loomist 1917–1920 («Hetk ajaloos»), selle langemist 1944 («Sinimäed») ja taasloomist 1992–1994 («Rodeo»). Millisena mäletatakse tulevikus aga meie praegust aega, millised hetked on määratud kestma kauem – just need küsimused said "Sea aasta" loomise ajendiks. Filmile tegi muusika helilooja Ardo Ran Varres, kes on töötanud ka kõigi eelpool nimetatud filmide juures. Operaator oli Rein Kotov.