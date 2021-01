Teisipäevast, 2. veebruarist on Draakoni galeriis avatud Laurentsiuse isiknäitus «Ühe grupp», mis jääb avatuks 20. veebruarini. Väljapanek on inspiratsiooni ammutanud Kanada loodusest. Autori sõnul on maalides loodus läbinud hulgaliselt erisuguseid filtreid. Tulemuseks on unenäolised maastikud varjatud mälusoppidest, peegeldused, tajunihked ja paras annus maalitehnilisi trikke ning tunne, nagu oleks tarbinud midagi kahtlast, aga samas head.