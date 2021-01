«Euroopas levib trend, et kohalikud filmid on omal maal populaarsed. Kui suurstuudiod filmidega välja ei tulnud, siis kohalikud filmid riskisid ja see risk tasus end ära. Mul on kahju, et mõned head Eesti filmid nii palju vaatajaid ei saanud, kui oleks võinud – pandeemia tegi oma laastamistööd. Kindlasti ei ole tegemist täiesti läbikukkunud aastaga Eesti filmile,» kommenteeris möödunud aasta kinolevi tulemusi Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.