Indrek Mesikepp on 49-aastane luuletaja ja tõlkija, kirjanike liidu liige, tuntud ka kunstnikunime all FS. Võitnud 2004. aastal Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia. 2006. aastal pälvis ta stipendiumi «Ela ja sära». Loomingu peatoimetaja alates 2016. aastast on olnud Janika Kronberg. Indrek Mesikepp asub Loomingu peatoimetajaks 1. märtsist.