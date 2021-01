2006. aasta Kanada-Inglise indie-filmil «Snow Cake» (režissöör Marc Evans, stsenarist Angela Pell) põhinev lavastus «Pimevalge» on austusavaldus lihtsatele ja triviaalsetele väikestele hetkedele, mil elu muutub. Juhuse tahtel satub äsja vanglast vabanenud mees väikelinnas elava autistliku naise koju ning mõlema üllatuseks selgub, et nad suudavad teineteisele tuge pakkuda.

««Pimevalge» räägib leinast, sellest lahti laskmisest ja elu paratamatust edasiminekust. See on lugu väikeste hetkede väärtusest,» selgitab lavastaja Johan Elm. «Autism on miski, mis pöörab argielu tagurpidi ja näitab selle kaudu midagi unustatut. Seda, et valguse peegeldus seinal võibki olla kõik, mida hetkel vaja.»