Filmisaade: kurikuulsa konna Pepe seiklused meemimaailmas

Sel nädalal andis Postimehe kultuuritoimetus on igaaastase Kultuuriveduri auhinna PÖFFile ja Tiina Lokile. Postimehe kultuurivedur on väike puust vedur, mille on käsitööna valmistanud puusepp Boris Puusepp. Aga Tiina Lokk pole muidugi mingi puuvedur, vaid Eesti filmimaailmas omab ta soomusrongiga võrdset löögijõudu.