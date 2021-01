Verdit paelusid alati veidi kummalised ja omamoodi tegelaskujud. Neeme Kuningas: «Nagu me teame, ei ole huvitav panna lavale tavalisi inimesi. «Trubaduuri» tegelased on täiesti erandlikud, ja erandlikud on ka nende saatused». Lavastaja sõnul räägib lugu kättemaksust, armastusest, suurtest tunnetest, ebausust ja sellest, millise piirini on võimelised minema inimeste kired ja teod. «Tegelastel on terve ooperi jooksul pulss kõrge. Peategelased liiguvad ühest äärmuslikust seisundist teise ja väiksemagi impulsi ajel toimub äkiline ümberlülitumine, mida elus kohtab harva.»