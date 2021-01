«Laste» esietendus on koroonakriisi tõttu juba kaks korda edasi lükkunud ning ka lavastus ise räägib segastest aegadest pärast ränka katastroofi. Näidendi tegelasteks on kolm pensionipõlve pidavat tuumafüüsikut.

Elmo Nüganeni sõnul köitis teda materjali puhul ennekõike vastutuse temaatika: «Minu jaoks ei räägi see näidend mitte niivõrd sellest, millist energialiiki me tulevikus peame kasutama, kuivõrd vastutusest eelnevate ja järgnevate põlvkondade ees ehk sellest nähtamatust liimist, mis ühiskonda koos hoiab, seda eriti kriisiaegadel.» Esmapilgul üsna lihtsana näiv lugu arutleb keerulistel ühiskondlikel teemadel, räägib üksikisiku rollist maailma probleemide lahendamisel ja osutab valusalt, et nii mõnedki asjad, mida me iseenesestmõistetavaks peame, püsivad tegelikult väga õhukesel jääl. «Lapsed» on Elmo Nüganeni viimane lavastus Linnateatris peanäitejuhi rollis.