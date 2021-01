Teisipäeval, 2. veebruaril on Estonia kontserdisaalis viimaks ometi pianist Johan Randvere sooloõhtu – see on ammu oodatud kontsert, mille toimumisaega on tulnud piirangute tõttu korduvalt muuta. Sarja «i nagu interpreet» klaveriõhtu kava on saanud inspiratsiooni kolme suurepärase pianisti Svjatoslav Richteri, Arturo Benedetti Michelangeli ja Mihhail Pletnjovi mängust.