Jette Loona Hermanis ja Johhan Rosenberg on noored etenduskunstnikud, kes pärast 4 aastat kestnud õpet SNDO’s (School for New Dance Development) Amsterdamis on naasnud kodumaale, et luua oma esimene ühistöö, vaadates lavastuses «Eden Detail» uue pilguga otsa eestlastikkusele. Kunstnikud on loonud lavastuses oma enda reeglite järgi maailma – Eedeni –, kohatute detailide süsteemi, millele omistatud uued ja vanad tähendused ning need asetatud üllatuslikku konteksti. Tegemist on lavastusega, kus vaataja rändab läbi kummastavate objektide ja valmilike tegelaste võttes omaks (või siis mitte) jonnaka eestlasliku sõgeduse.