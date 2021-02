Kaisa Eiche (1982) on lõpetanud 2007. aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia erialal ja hetkel õpib Tartu Ülikooli magistriõppes ettevõtlust ja tehnoloogia juhtimist. Ta tegutses aastatel 2007-2015 Tartus Y-galerii projektijuhina, korraldas 2009. aastal Tartu Kunstikuud, aastatel 2010-2014 koos Rael Arteliga kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT. Kaisa Eiche on kunstnikuna osalenud grupinäitustel, korraldanud isik- ja grupinäitusi, kirjutanud kaastöid näitusetrükistesse ja kunstikriitikat erinevatesse väljaannetesse.

Kunstikriitiku stipendiumi saajana on ta võtnud eesmärgiks kommunikeerida avalikkusele sotsiaalse ja poliitilise surve ning piirangutega tegelevaid emantsipeerivaid autoripositsioone ja kunstiprojekte ning käsitleda laiemalt valdkonna probleeme. «Ma pole kindlasti kanooniline kirjutaja, mul puudub põhjalik struktureeritud kunstiajaloo või -teadlase taustsüsteem,» ütleb Eiche. «Aga kuna minu esimene haridus on omandatud kunstniku ja visuaalsemiootika doktorikraadiga professori Peeter Linnapi juhendamisel, siis nüüd, pea 20 aastat õpingute algusest hiljem, saan öelda, et see kogemus on mu kujunemist märgatavalt programmeerinud. Kunstinäitustest arvamuslugude kirjutamine on minu jaoks eelkõige loominguline väljund.»