Kasia Gorniak on Helsingis baseeruv moedisainer ja kunstnik. Pärit Melbourne'ist, on ta lõpetanud BA sealses RMIT Ülikoolis disaini erialal ning hiljem omandanud MA Helsingis Aalto Ülikoolis. Magistriõppe ajal on Gorniak läbinud praktika Saksamaal Adidas Group'is ning USAs moekunstnik Susan Cianciolo juures. 2018. aastal alustas ta isikliku multidistsiplinaarse praktikaga ning 2019. aastal lõi kudumibrändi Talking Through Our Bodies. Gorniak praktiseerib omanäolist performatiivsusel põhinevat disainiprotsessi, mille peamiseks eesmärgiks on juhuslikkuse kaasamine ning disaineri dikteeriva rolli vähendamine, olles ühtaegu kriitilise ja kaubandusliku disaini kui ka kujutava kunsti ning uurimistöö konteksti ülesed.

Peamiste meetoditena disaini loomisel kasutab ta tantsu, koreograafiat ja improvisatsiooni. Tema teoseid on eksponeeritud Põhjamaade sõltumatutes galeriides ning on osalenud Helsingi disaininädalal, Hollandis State of Fashion Colloquium kohtumisel ning Rootsis «Everything and Everybody as Materials: Beyond Fashion Design Methods» konverentsil. Vaata ka: https://kasiagorniak.com