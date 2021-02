Eesti Noorsooteater ootas pikalt, et Renate Keerd siin lavastaks, kuid kevadel alustatud proovid eriolukorra tõttu katkesid ja aprilli planeeritud esietendus lükkus 2021. aasta 31. jaanuarile. Ka see kuupäev on Harjumaale seatud piirangute tõttu lükkunud ning 2. veebruaril toimub lõpuks vähendatud publikuarvuga esietendus vaatajatele vanuses 15. kuni 105. eluaastani.

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul ootas teater väga piirangute lõppemist, et publik saaks uuesti saali tulla. «Renate Keerdi omanäoline ning isikupärane teatritaju on mõjunud inspireerivalt kogu teatrile,» ütles Rajas. «Püüame edaspidigi käia noorte kõrval avatult ja eelarvamustevabalt, hoides neid ka praegustel keerulistel aegadel teatrile võimalikult lähedal.»

Renate Keerd on lavastajana raamidesse paigutamatu, meister looma midagi absurdimaigulist ja pöörast. Teater vajabki raamidega piiramata mõtlemist, kuid enamasti toimub see laval. Nüüd toob Keerd endaga harjumuspäratu olukorra, kus sarnaselt publikule ei tea lavastuse sisust kuigi palju ka teatri trupiväline meeskond.

«Renatet me usaldame, tal on alati vormiliselt üllatavad ja leidlikud ning sisu poolest kõnekad lavastused,» nentis Eesti Noorsooteatri turundusjuht Marie Pullerits. «Keskendume sellele, mis on kindel – lavastuse autor on Renate Keerd ning laval astuvad üles omanäolised ja andekad näitlejad Getter Meresmaa, Steffi Pähn, Anti Kobin ja Sander Roosimägi.»