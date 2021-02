Tartu Kunstimuuseumis avatakse Eike Epliku näitus

Eplik kasutab oma loomingus pehmeid materjale ja orgaanilisi vorme, seades neid kõrvuti kõvade ja kõledate elutute materjalidega. Ta armastab kujutada loodust, loomi, putukaid ja taimi fantastilises ja müstilises olekus. Sellest mustrist ei puudu ka inimene, sest nagu terve elusloodus, on ka tema looming sisemiselt seotud, moodustades ruumist ruumi liikudes tervikliku pildi. Epliku jaoks on inimene eluslooduse osa, jagades sama minevikku ning koosnedes samast algmaterjalist, millest ülejäänud olendid. Näitusel jätkab ta inimese ja looduse suhete omapoolset tõlgendamist.

Näitusega kaasneb kataloog, kuhu on koondatud materjal Epliku senisest loomingust, mida analüüsivad kunstiteadlased Peeter Talvistu ja Šelda Puķīte. Lisaks sisaldab kataloog kuraatori eessõna, intervjuud ja kunstniku biograafiat. Kataloogi on kujundanud Silver Sikk, tekstid tõlkinud Peeter Talvistu ning keeletoimetuse teinud Anti Saar ja Richard Adang.

Eike Eplik (sündinud 1982) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2002–2007) ja Eesti Kunstiakadeemias (2007–2010) skulptuuri. Eplikul on olnud mitmeid isiku- ja grupinäitusi ning ta on osa võtnud paljudest koostööprojektidest. Hetkel töötab ta Tartu Lastekunstikoolis ja Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Eplik on saanud rohkesti auhindu, nende hulgas Ado Vabbe nimelise kunstipreemia (2018), ning aastateks 2021–2023 on Eesti Kunstnike Liit määranud talle kunstnikupalga.