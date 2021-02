Esimene arutelu toimub 4. veebruaril Liis Varese lavastuse «Sinust saab tantsija!» etenduse järel, teemaks «Hüpe tundmatusse». Mis saab siis kui küpses eas inimene, kellel on selja taga pikaaegne karjäär, otsustab teha kannapöörde? Ja hakkab näiteks ... tantsijaks? Mis tunne on hüpata tundmatusse, avastada uusi territooriume ja võtta kehastada uusi rolle? Olla jälle algaja, olla haavatav? Vestlusel osalevad karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa ja kodanikuaktivist Tarmo Jüristo. «Sinust saab tantsija!» etendused on mängukavas 3. ja 4. veebruaril kell 19.