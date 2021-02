Üritusel osalevad sel aastal kuus kontserdipaika Tallinnast ja Tartust. Kavas on kaks arutelupaneeli, millest esimene toimub koostöös Alexela kontserdimajaga Erinevate Tubade Klubis ja kannab nime «Kriisid muusikaettevõtluses». Vestlust modereerib Jüri Muttika, kõnelevad Aivar Sirelpuu (Alexela Kontserdimaja), Anne Erm (Jazzkaar) ja Aarne Valmis (Hitivabrik). Sveta baaris toimub arutelu “Tallinna klubikultuuri minevik, olevik ja tulevik”, mida modereerivad Madleen Teetsov-Faulkner (Sveta baar, Helikopter) ja Kevin Park (Uus Laine), arutlevad Raul Saaremets (Sõru Saund, Mutant Disco, Porridge Bullet), Elena Natale (HALL), Rene Köster (Helikopter, Sveta Baar, BÄM!), Tanel Mütt (Kauplus Aasia, UNI, The Dark Side of The Moon), Siim Kask (Plastik) ja Mark Alexander Ummelas (Internet Cafe). Mõlemat aruteluringi kantakse üle virtuaalselt, piiratud hulgal inimestel on võimalik minna arutelusid kuulama ka kohapeale.