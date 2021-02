Kondase Keskuses on avatud paberikunstniku Anne Rudanovski näitus

Näituse konteksti ja kohaspetsiifilise keskkonna loob Kondase keskuse hoone ajalooline taust. Sellest on inspiratsiooni saanud näituse üks kontseptsioonitelgedest. Nimelt oli Viljandi Keskraamatukogu koduks 54 aastat just endine pastoraadihoone Pikk tn 8.

Lugemine kui kultuurifenomen, mis meid kõiki puudutab, on integreeritud meie komplekssesse maailmatajusse. Aasta 2010 oli Eestis lugemisaasta eesmärgiga tuua fookusesse lugemine ning olla vastukaaluks vähenevale lugemusele. Kuidas me loeme 10 aastat hiljem? Millised standardid oleme märkamatult omaks võtnud? Raamat ja lugejad, nende kahe suhe muutuvas ajas – LUGEMINE, need on selle näituse märksõnad.