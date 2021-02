EDA 2020 näitus on valminud koostöös disainibürooga BYNEW, sisearhitekti Tõnu Kalpuse ja Eesti Disainikeskusega ning on inspireeritud Rubiku kuubiku motiivist, mis on osa Eesti Disainiauhinnad 2020 identiteedist.

«Olen alati tundnud suurt naudingut, kui saan osaleda sellises protsessis, kus lõpptulemus ei piirdu ainult ühe lahendusega ehk siis asjad saavad uue kasutuse või hooned uue elu. Antud näituse puhul võtsime disainibüroo BYNEW ja Eesti Disainikeskusega kohe eesmärgiks, et see peab toimima ka rändnäitusena, et poleks tegemist ühekordse projektiga ja lõpuks võiks näituse eksponaadid deformeeruda ümber näiteks mööbliks. Seetõttu sai materjalivalikuks puit (vineer ja puitprussid), mis on samuti taastuv vara,» kommenteeris näitust sisearhitekt ja disainer Tõnu Kalpus.