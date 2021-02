Tallinn Music Week sai uue festivalijuhi

Soosalu on kogenud ürituskorraldaja ja tiimide juht. Ta on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust ning on üle kümne aasta olnud tegev erinevate festivalide ja avalike ürituste korraldajana, sealhulgas Uue Maailma Tänavafestivali projektijuhi ning Spacex Eesti korraldus- ja haldusjuhina.