»Mängime lugusid meie uuelt albumilt «No Flag Will Fly Forever» ning seega garanteeritud on verivärske Horror Dance Squadi live-energia. Loodame, et kontserdid saavad toimuda originaalses vormis juba varsti. Seniks aga kohtume Bloody News Online Festivalil kus anname oma kuulajatele mõnusa kevadise laengu,» lisab vokalist Karl Mesipuu.