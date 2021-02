Filmiidee autoril peab olema varasem filmiloomise kogemus. Seda tõendab asjaolu, et ideekonkursile esitatud teose autoril on vähemalt üks filmialane märge Eesti Filmi Andmebaasis.

Konkurss tuleb anonüümne ehk filmiideede avamisel ei tea žürii, kes selle taga toimetama hakkab. Selle lähenemise eesmärk on võimalikult vaba ideede ja lähenemiste käsitluse võimaldamine ning võimaliku eelarvamuse vältimine. Tähtis on idee ja teostuse kirjelduse selgus.

Oodatud on kõik filmiliigid ja nende lõimumised, katsetused ning eksperimendid. Ainsaks raamiks on ühe minuti piir ning professionaalne teostus, mis võimaldab filmi näidata nii kinos, tele-eetris kui ka voogedastuses.

«Minutifilmide festival tuletab filmitegijale meelde vastutust iga üksiku kaadriku ees. Lisaks on põnev mõtteharjutus etteantud vormile sobiv lugu luua - enamasti toimib see protsess ju vastupidi. Soovitan kindlasti proovida,» kommenteerib Ave Taavet, kes tegi animafilmi «Leping».

2021. aasta konkursi ühine nimetaja on «Keel ja keskkond», aga loominguliselt tõlgendab iga autor antud vaatenurka ümbritsevale elule nii nagu temale sobib. Hindamisel on oluliseks mõõdupuuks filmi kasutamise sobivus haridussüsteemis ehk selle sidumise võimalikkus õppes ainekavaga. «Kaasaegne haridus vajab audiovisuaalseid teoseid, eelkõige filme, mida koolis ja huvihariduses annab kasutada ilma järgneva juriidilise nõusoleku taotlemise vajaduseta. 1-minuti filmid on selles suhtes suurepärane algatus. Need on jätkuvalt alles esimesed pääsukesed ja loodetavasti jõuavad lõpuks kohale hariduse jaoks terved (filmi)hordid,» selgitas EFI filmikirjaoskuse projektijuht Mikk Rand.