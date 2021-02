Rahvusvaheline kunstnike rühmitus loob ööpäevaks ruumi, kus kõik saavad kunsti teha

Kuidas mõjutada jagatud ruumi? Kas luua või hävitada? 24 tunni jooksul saavad kõik üle maailma oma ettepanekuid ja soove esitada, et kogeda, mis mõju neil on jagatud ruumile ja näha tulemust läbi reaalaja kaamerapildi. Midagi pole keelatud – anna juhend, esita seadus, kustuta kellegi teise oma, muuda ruumi väljanägemist, võitle oma eesmärkide eest, osale kogukonnas – see on YourSpace. Pärast 24 tundi jääb loodud ruumiinstallatsioon online’i kestma kui virtuaalne ja visuaalne teos.

Seo-hwon Ji on Korea etenduskunstnik ja näitleja, kes hetkel elab Tallinnas ja õpib EMTA kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelises magistrantuuris.Ta on Korea traditsioonilise laulu ja maskitantsu meister. Ta on töötanud erinevates etenduskunstide žanrites, näitlejana, tantsijana, koreograafina ja lavastajana. Tema huvi fookus on suhtlus ja harmoonia tema ja universumi vahel.

Seren Oroszvary on näitleja Melbourne’ist kes hetkel õpib EMTA kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelises magistrantuuris. Seren on elanud ja töötanud nii teatris kui filmiga Austraalias, Taanis ja Inglismaal. Ta hetke huvi on uurida filmi, illustratsiooni, objekti, live-muusika ja anatoomia sünteesi oma teatritöös.

Paolo Panizza on Milaanost pärit lavastaja, näitleja ja esineja. Hetkel õpib EMTA kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelises magistrantuuris. Ta on õppinud näitlemist NYCis ja Milaanos. Ta on näitlejana töötanud mitmes teatriproduktsioonis Teatro Franco Parentis Milaanos ja ta filmi näitlemistööde hulka kuulub Edoardo Leo lavastatud ja Warner Bros produtseeritud «Che vuoi che sia». Ta oli James Conway assistent Handeli Opera Alcina juures ja osales Ana Sanchez-Colbergi projektis «Love letters to Ana».

Iveta Pole on Läti etenduskunstnik ja näitleja, kes hetkel õpib EMTA kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelises magistrantuuris. Olgugi, et tema eelnev haridus põhineb ainult näitleja haridusel, huvitavad teda interdisiplinaarse kunstiväljenduse viisid ja moodused, mille pärast otsib ta enda arendamise viise, et ennast teatri- ja filmiraamidest välja poole viia. Tema praegune huvi on avastada erinevate kunstidistsipliinide ja nende reeglite tundmatuid kohti.

Marshall Stay on multidistsiplinaarne etenduskunstnik Austraaliast. 2018. aastal pärast Lääne- Austraalia Akadeemia etenduskunstide eriala lõpetamist on ta lavastanud üksi ja mitmekesi erinevaid auhindadega pärjatud lavastusi, samal ajal jätkates oma fotograafia ja videokunsti praktikat. Hetkel õpib ta EMTA kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelises magistrantuuris.

Autorid/esitajad: Seo-hwon Ji (Lõuna-Korea), Seren Oroszvary (Austraalia), Paolo Panizza (Itaalia), Iveta Pole (Läti), Marshall Stay (Austraalia)

Tehniline juht/videokunstnik: Mikk-Mait Kivi

Projektijuht: Maarja Kalmre

Kaasprodutsendid: Seo-Hwon Ji, Seren Oroszvary, Paolo Panizza, Iveta Pole, Marshall Stay, Kanuti Gildi SAAL, eˉlektron

YourSpace’i projekti on toetatud Act in Art Network’s Culture and Art Programme, Eesti Kultuurkapital ja Akzo Nobel Baltics AS