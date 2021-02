Sügisel jõuab Eestisse Põhjamaade psühhedeelse black metal’i suurkuju

Enne suurt läbilööki ülemaailmses muusikatööstuses avaldas Oranssi Pazuzu kolm albumit: «Muukalainen Puhuu» (2009), «Kosmomonument» (2010) ja «Valonielu» (2013). 2016. aastal avadatud albumiga «Värähtelija» tekkis bändi ümber meediakära, kui James Hetfield lisas nad oma isiklikku Spotify playlisti ning albumist hakkas suuremates meediaväljaannetes ainult häid arvustusi ilmuma. Möödunud aastal avaldatud täispika albumi «Mestarin Kynsi» esitlustuuri raames bänd Eestisse jõuabki.

Oranssi Pazuzu muusikat on äärmiselt keeruline kirjeldada, kuna nad ei viljele mitte ühtegi konkreetselt stiili. Küll aga on nende muusikas olemas kõik, mida alternatiivmuusika fännid otsida võiksid – selles peitub 1970. aastate proge- ja krautrokki, mis on segatud acid-house’iga ning mis jõuab otsapidi psühhedeelse black metal’ini välja. Kõik see võib kõlada kohati täiesti naeruväärselt, kuid selle keerukus ja erilisus veenavad albumit uuesti ja uuesti kuulama. Raske on leida meediaväljaannet, kes ei ole albumit kiitnud – seda on ülipositiivselt kajastanud Bandcamp, Metal Hammer, Cvlt Nation, Revolver, Metal Sucks, MetalInjection jpt.

«Black metal on oma kõlapinda viimaste aastakümnete jooksul palju laiendanud ning seda suures osas edukalt. Oranssi Pazuzu ei allu lahterdamisele ning nende visioon black metalist hõlmab endas katsetusi psühhedeelse ja progerokiga. Vahepeal säärased žanrieksperimendid lihtsalt ei tööta ning tulemus on väiksem kui liidetavate summa, kuid Oranssi Pazuzu puhul on see tulemus pigem suurem. 1+1=3. Neil on õnnestunud saavutada midagi, mis on tänapäeval äärmiselt keeruline – olla unikaalne,» sõnab tuntud filmikriitik ja melomaan Tristan Priimägi.

«Oleme Oranssit üritanud tuua Eestisse juba 2019. aastast, kuid erinevate asjaolude tõttu on see protsess veninud. Bändi uus album «Mestarin kynsi» on uskumatult hea ja meil on ülimalt hea meel, et selle üks esimesi laiv-esitlusi toimub just Tallinnas Sveta Baaris,» lisab Damn.Loud Agency eestvedaja Roman Demchenko.