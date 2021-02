Rännaklavastus ootab põnevaid lugusid karlovlastelt

Rännaklavastuses liigub publik näitlejate juhtimisel läbi linnaosa, millesse on integreeritud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite poolt loodud performansid ja installatsioonid. Rännaklavastuse seob üheks tervikuks dramaturg Kaija M Kalvet, lavastuse valguskunstnik on Karolin Tamm, kunstnik Inga Vares ja helikunstnik Kaarel Kuusk. Lugude kogumist alustas meeskond juba 2020. aasta suvel. Kohvilaud lugude kogumiseks sai püsti pandud Autovabaduse puiestee, väikesel tänavafestivalil, Karlova kodukohvikute päeva raames ning lisaks toimus eraviisilisi intervjuusid.

«Eelmisel suvel panime esimest korda oma köögilaua tänavapilti üles, et kohvi ja tee kõrvale möödujatelt mõni lugu küsida. Iga kogumine oli kogemus omaette. Tore oli ka jälgida, kuidas rõõmus jahmatus muutus äratundmiseks, et miks on killuke elutuba keset tänavat. Praegu on nii külma kui ka tervise tõttu keerulisem õues lugusid koguda ning loodame, et saame kirja teel veel materjali juurde. Olgu see siis kirjeldus lemmikkohast Karlovas, mõnest lapsepõlvekoerustükist või linnalegend,» julgustab lavastaja Jaanika Tammaru kõiki oma lugusid saatma.