See on jabur. Nii ütleb Kertu Moppel, kui uurida, kuidas ta suhtub sellesse, et temast kui loojast rääkides rõhutatakse sugu ning mainitakse, et ta on üks väheseid naissoost lavastajaid. «Ega suguelund ju ei lavasta, lavastab ikka inimene,» ütleb Moppel.

«Üldse on soo rõhutamine ametite puhul minu jaoks natuke absurdne, näiteks kui tuuakse välja, et naiskirjanik, naispeaminister jne. Pole midagi teha, see siiski kõlab natuke nagu invaolümpia, mitte päris olümpia. Ka selle puhul tekib küsimus, miks nende erisust rõhutada – sportlane on ju sportlane. Ma saan aru, et see on mingist ajast jäänud igand, aga oleks ilus, kui saaks selle vahetegemise lõpuks kõrvale jätta ja rääkida rohkem sisust kui soost. Aga sinna tuleb veel jõuda, ma katsun kannatlik olla.»