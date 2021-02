Mara Ljutjuki isikunäitus «Mälu» jõudis Esna Galeriisse

Näitust tutvustavat saateteksti avab kunstnik tsitaadiga Esa Saarinenilt: «Küsimus on väikestes asjades, millest kasvavad suured. Inimene on tundeolend. Ta näeb ja tunnetab maailma muljetena, irdlõikudena, mida peab terviklikuks tõeluseks. Ta suurendab asju ja pisendab neid. Ei jäta midagi endiseks. Inimene tõlgendab maailma sümbolitena ja laseb end mõjutada enese poolt välja mõeldud tähendustest. Sageli tajub ta neid märke füüsiliselt, oma kehaga. Tõhusaimad muutumisvahendid on inimeses peidus. Neid ei saa kompida ega mõõta. Keegi ei või teada, kes võiks kõrvalistuv isik edaspidi olla, kui ta saaks selleks loa. Ja kui ta annaks endale ise selle loa».

Esna Galerii peremehe Martin Bristoli sõnul on Mara Ljutjuki maalide jõudmine Esna suur au. «Praegune on eriline ja ajalooline. See on aeg, millest me hiljem räägime oma lastelastele kui murrangulisest muutuste ajast. Ehkki inimesed on praegu pigem sunnitud püsima oma koduseinte vahel, on oluline jätkata loometööd ja selle eksponeerimist.» Meisterlikkuse toetamine on Bristoli sõnul jätkuvalt Esna galerii missioon. «Mara maalid kõnelevad ja kõnetavad. Kui nad astuvad siin dialoogi kasvõi ühe inimesega, on näitus õnnestunud.»