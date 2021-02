Kuulajateni jõuab Regilaulu Podcasti teine hooaeg

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on kuulajate hulgas «Regilaulu podcast» hästi vastu võetud. «Meil on endil väga põnev seda projekti teha ja regilauludesse kaevuda. Samuti näeme, et see on põnev ka paljudele teistele. Nii ongi meil juba salvestatud teine hooaeg ja loodetavasti ei jää tulemata ka järgmised. Tahame aastate jooksul avaldada vähemalt sada veenva esitusega laulu ning anda sellega kõigile võimaluse osa saada meie tuhandeaastasest ellujäämisstrateegiast. Iga lauldav laul on nagu pusletükk meie rahva maailmapildis, mis on vajalik, et kogu pilt ja maailmatunnetus hästi kokku sobiks. Seepärast väärib regilaul laiemat kasutamist igal juhul,» lisab Noormaa.