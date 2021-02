Tippjazzpianist Kristjan Randalu annab soolokontserdid Pärnus ja Tallinnas

«Minu nägemus oli nende laulude tõlgendamine läbi selle helikeele, kuhu ma enda muusikaga nüüdseks jõudnud olen. Klassika või jazz – algne materjal on selgelt klassikaline, teoste kõlapilt on aga originaalist eemaldunud ja pianistina on mul vabadus hetkes muusikalist materjali kujundada,» selgitab Kristjan Randalu.